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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United 4-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 4-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 01:19
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Manchester United 4-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti.

BRUNO FERNANDES'TEN HAT TRICK

Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 16'ncı (P), 50'nci (P) ve 87'nci dakikada Bruno Fernandes'ten, 90+1. dakikada Diego Dalot'dan geldi. Real Sociedad'ın golünü ise 10'uncu dakikada Mikel Oyarzabal (P) kaydetti.

Real Sociedad'da Jon Aramburu 63'üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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