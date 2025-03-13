Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, sahasında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Frankfurt karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya, 25 ve 82. dakikalarda Mario Götze ve 67. dakikada Hugo Ekitike attı. Ajax'ın tek golü 78. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Frankfurt, Hollanda'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanmıştı.