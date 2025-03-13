  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax (Maç sonucu ÖZET)

Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanşında Eintracht Frankfurt, sahasında Ajax'ı 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 22:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, sahasında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Frankfurt karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya, 25 ve 82. dakikalarda Mario Götze ve 67. dakikada Hugo Ekitike attı. Ajax'ın tek golü 78. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Frankfurt, Hollanda'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanmıştı.

REKLAM - Türk Telekom
Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım"
F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet!
G.Saray'a Rumen kaleci!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Rangers maçı öncesi şok gelişme! F.Bahçe'de Rangers maçı öncesi şok gelişme! 22:20
G.Saray Antalyaspor maçına hazır! G.Saray Antalyaspor maçına hazır! 22:08
Milli atlet Sultan Haydar’a 30 ay men cezası! Milli atlet Sultan Haydar’a 30 ay men cezası! 21:46
Barcelona Inigo Martinez ile sözleşme uzattı! Barcelona Inigo Martinez ile sözleşme uzattı! 21:39
Milli atıcı Ş. İlayda Tarhan tarihe geçti! Milli atıcı Ş. İlayda Tarhan tarihe geçti! 21:19
Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? 21:01
Daha Eski
Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 20:39
Milli boksörlerimiz madalya almayı garantiledi! Milli boksörlerimiz madalya almayı garantiledi! 19:27
Arda Güler için Inter iddiası! Arda Güler için Inter iddiası! 19:15
F.Bahçe Beko-ASVEL | CANLI F.Bahçe Beko-ASVEL | CANLI 18:40
Fırtına'nın RAMS Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın RAMS Başakşehir mesaisi sürüyor! 18:19
Rangers - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Rangers - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 18:13