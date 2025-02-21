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Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers cephesinden kura yorumu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers cephesinden kura yorumu!

Son dakika FB haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement kurayı değerlendirdi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 17:07
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers cephesinden kura yorumu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement ise Fenerbahçe eşleşmesini yorumlarken, Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok kaliteli bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici bir kura. Futbolcuların çoğunu tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve bizimki gibi tutkulu taraftarlarla dolu bir stadyumda oynuyorlar. Jose Mourinho, pek çok şey kazandı. Saygı, kazanmakla ilgili ve Mourinho bunu birçok yerde yaptı."

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