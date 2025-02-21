Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Rangers hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? Rangers'ta oynayan futbolcular...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0, Belçika'da 2-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler, 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından arama motorlarına merak ettiklerini sormaya başalyan futbolseverler, rakibi yakından takip etmeye başladı. Peki, Rangers hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? İşte Rangers'ta oynayan futbolcular...

RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers İskoçya'nın önemli takımlarından biridir. Maçlarını Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, Avrupa Ligi'ni 14 puanla 8. sırada bitirdi.

RANGERS'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

İskoçya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Rangers'ın kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre 77.25 milyon euro. 25.6 yaş ortalamasıyla dikkatleri üzerine çeken İskoç ekibi, Philippe Clement yönetiminde ligde ikinci sırada yer alıyor.

RIDVAN YILMAZ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLUYOR

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ve 2022 yılından itibaren İskoç ekibinin formasını giyen Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Bu sezon Rangers formasıyla 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

RANGERS KADROSU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynayacak Rangers'ın kadrosu şu şekilde:

1 Jack Butland

31 Liam Kelly

54 Mason William Jardine Munn

41 Lewis Budinauckas

22 Jefte Vital da Silva Dias

2 James Tavernier

4 Robin Pröpper

5 John Souttar

21 Dujon Sterling

3 Rıdvan Yılmaz

27 Leon-Aderemi Balogun

24 Neraysho Kasanwirjo

19 Clinton Nsiala-Makengo

38 Leon Thomson King

28 Rafael Tavares Gomes Fernandes

63 Alexander Hutton

10 Mohammed Diomande

14 Nedim Bajrami

43 Nicolas Raskin

8 Connor Barron

30 Ianis Hagi

49 Bailey Rice

52 Findlay Curtis

55 Paul Nsio

9 Cyriel Dessers

18 Vaclav Cerny

29 Igmane Hamza

45 Ross McCausland

11 Tom Lawrence

99 Danilo Pereira da Silva

7 Óscar Manuel Cortes Cortes