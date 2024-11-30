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Haberler UEFA Avrupa Ligi Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise 5. hafta geride kalmasının ardından kulüplerin gelirleri güncellendi. İşte temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandıkları gelirler... (BJK FB GS TS SPOR HABERİ)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:56
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Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise 4. hafta geride kaldı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Temsilcimiz Başakşehir, sahasında ağırladığı Petrocub'la 1-1 berabere kalarak Konferans Ligi'nde 4. haftanın sonunda 2 puanla 33. sırada yer aldı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 temsilcimiz maçlarını oynadı. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu ve 6 puanla 22. sırada yer aldı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve 8 puanla 15. sırada yer aldı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Galatasaray ise AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 11 puanla 4. sırada yer aldı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

UEFA turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde haftanın tamamlanmasının ardından kulüplerin organizasyonlardan elde ettikleri gelirler de güncellendi.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Hürriyet'in derlediği habere göre, Avrupa'da mücadele eden Türk kulüplerinin bu sezonki geliri toplamda 32 milyon 350 bin euroya ulaştı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

İşte Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon Avrupa kupalarında elde ettikleri gelirler:

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Trabzonspor - 1 milyon 275 bin euro

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Başakşehir - 4 milyon 73 bin euro

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Beşiktaş - 6 milyon 335 bin euro

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım

Fenerbahçe - 7 milyon 460 bin euro

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