Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa gelirleri açıklandı! İşte zirvedeki takım
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise 5. hafta geride kalmasının ardından kulüplerin gelirleri güncellendi. İşte temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandıkları gelirler... (BJK FB GS TS SPOR HABERİ)
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:56
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Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve 8 puanla 15. sırada yer aldı.
Galatasaray ise AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 11 puanla 4. sırada yer aldı.
UEFA turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde haftanın tamamlanmasının ardından kulüplerin organizasyonlardan elde ettikleri gelirler de güncellendi.
Hürriyet'in derlediği habere göre, Avrupa'da mücadele eden Türk kulüplerinin bu sezonki geliri toplamda 32 milyon 350 bin euroya ulaştı.
İşte Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon Avrupa kupalarında elde ettikleri gelirler:
Trabzonspor - 1 milyon 275 bin euro
Başakşehir - 4 milyon 73 bin euro
Beşiktaş - 6 milyon 335 bin euro
Fenerbahçe - 7 milyon 460 bin euro
Galatasaray - 13 milyon 325 bin euro
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