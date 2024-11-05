Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 4. hafta maçında Malmö'yü konuk edecek. 3. hafta maçında deplasmanda Lyon'u devirerek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, taraftarın önünde İsveç temsilcisini mağlup ederek galibiyeti serisi başlatmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası ileri uçta kimin oynayacağı merak edilirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.
Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.
IMMOBILE SAKAT
Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.
MALMÖ İLE 7. RANDEVU
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Semih
DİĞER