  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 4. hafta maçında Malmö'yü konuk edecek. 3. hafta maçında deplasmanda Lyon'u devirerek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, taraftarın önünde İsveç temsilcisini mağlup ederek galibiyeti serisi başlatmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası ileri uçta kimin oynayacağı merak edilirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 12:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günü İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

IMMOBILE SAKAT

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Van Bronckhorst'tan forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:36
Stuttgart - Atalanta maçı hangi kanalda? Stuttgart - Atalanta maçı hangi kanalda? 11:36
Beşiktaş Malmö'yü ağırlıyor Beşiktaş Malmö'yü ağırlıyor 11:34
PSG - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? PSG - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? 11:33
Kızılyıldız - Barcelona maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Barcelona maçı hangi kanalda? 11:30
Feyenoord - Salzburg maçı hangi kanalda? Feyenoord - Salzburg maçı hangi kanalda? 11:27
Daha Eski
Inter - Arsenal maçı hangi kanalda? Inter - Arsenal maçı hangi kanalda? 11:24
Eski G.Saraylı efsane Sara için devrede! Eski G.Saraylı efsane Sara için devrede! 11:20
Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda? 11:05
Sparta Prag - Brest maçı hangi kanalda? Sparta Prag - Brest maçı hangi kanalda? 11:01
Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı hangi kanalda? 10:56
Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda? Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:52