Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller
Football Meets Data, ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'ni simule ederek ilk 24 ve ilk 8'e kalmak için toplanması gereken puana ilişkin hesaplama yaptı. İşte detaylar...
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Yeni formata ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, takımların ilk 24 ve ilk 8'de yer almak için toplaması gereken ortalama puan sayısının kaç olacağıydı.
Football Meets Data bu konuya ilişkin gerçekleştirdiği hesaplamayı paylaştı.
NTV'nin derlediği haberdeki hesaplamaya göre, yüzde 57 ihtimalle 9 puan toplayan takım ilk 24 takım içerisinde yer alacak.
Yüzde 23 oranla ise ilk 24 için 10 puan gerekebilir.
İlk 24'e kalabilmek için yüzde 18 olasılıkla 8 puan yetebilir. Hesaplamada ilk 24 için 7 ve 11 puana ise yüzde 1 ihtimal verildi.
İlk 8'e kalmak için ise hedef 15 puan.
Hesaplamada 15 puanın yüzde 44 ihtimalle takımları ilk 8'e taşıyacağı belirtildi.
Yüzde 16 ihtimalle ilk 8 için 16 puan gerekebilir.
Yüzde 35 olasılıkla ise 14 puan toplayan takım ilk 8'de yer alabilir.
İlk 8 için 17 puana yüzde 1, 13 puana ise yüzde 4 olasılık verildi.
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