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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Football Meets Data, ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'ni simule ederek ilk 24 ve ilk 8'e kalmak için toplanması gereken puana ilişkin hesaplama yaptı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:53
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin ilk kez uygulanan yeni formatında 36 takım lig usulüne göre yarışıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Her takım 4'ü içerde, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakibe karşı mücadele veriyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

İlk 8'de yer alan takımların doğrudan son 16 turuna kalacağı formatta, 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda son 16 biletini alacak. İlk 24'ün dışında kalanlar ise Avrupa'ya veda edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Yeni formata ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, takımların ilk 24 ve ilk 8'de yer almak için toplaması gereken ortalama puan sayısının kaç olacağıydı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Football Meets Data bu konuya ilişkin gerçekleştirdiği hesaplamayı paylaştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

NTV'nin derlediği haberdeki hesaplamaya göre, yüzde 57 ihtimalle 9 puan toplayan takım ilk 24 takım içerisinde yer alacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Yüzde 23 oranla ise ilk 24 için 10 puan gerekebilir.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

İlk 24'e kalabilmek için yüzde 18 olasılıkla 8 puan yetebilir. Hesaplamada ilk 24 için 7 ve 11 puana ise yüzde 1 ihtimal verildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

İlk 8'e kalmak için ise hedef 15 puan.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Hesaplamada 15 puanın yüzde 44 ihtimalle takımları ilk 8'e taşıyacağı belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Yüzde 16 ihtimalle ilk 8 için 16 puan gerekebilir.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Yüzde 35 olasılıkla ise 14 puan toplayan takım ilk 8'de yer alabilir.

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