Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin ilk kez uygulanan yeni formatında 36 takım lig usulüne göre yarışıyor.

Her takım 4'ü içerde, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakibe karşı mücadele veriyor.