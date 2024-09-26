Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise sahasında Union Saint Gilloise'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Oynanan mücadelelerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yükseldi. İşte detaylar...
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Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 90.303
2- İtalya: 80.106
3- İspanya: 74.989
4- Almanya: 72.785
5- Fransa: 60.093
6- Hollanda: 55.400
7- Portekiz: 51.416
8- Belçika: 45.000
9- Çekya: 39.650
10- TÜRKİYE: 36.900
11- Norveç: 32.000
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