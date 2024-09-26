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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise sahasında Union Saint Gilloise'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Oynanan mücadelelerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:53
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Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi yeni formatıyla başladı. Lig usülü üzerinden gerçekleşen turnuvada temsilcimiz Galatasaray ilk maçta Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında ağırladığı Union Saint Gilloise'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

Siyah-beyazlılar ilk maçta Hollanda'nın Ajax ebibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 90.303

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

2- İtalya: 80.106

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

3- İspanya: 74.989

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

4- Almanya: 72.785

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

5- Fransa: 60.093

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

6- Hollanda: 55.400

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

7- Portekiz: 51.416

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! İşte UEFA sıralamasında son durum

8- Belçika: 45.000

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