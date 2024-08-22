Sporting Braga - Rapid Wien maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Braga - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Braga ile Rapid Wien, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Rapid Wienmaçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING BRAGA - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Rapid Wien maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.