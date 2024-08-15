Cercle Brugge - Molde maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Cercle Brugge - Molde maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cercle Brugge ile Molde 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cercle Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CERCLE BRUGGE - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cercle Brugge - Molde maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.