AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? - Trabzonspor'un rakibi belli oluyor

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Karadeniz ekibi kura çekimine seri başı olarak katılırken Avrupa futbolunun önemli kupasına katılabilmek için toplam üç eleme oynayacak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak olan kura çekimi için arama motorlarında 'Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibini ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibini bugün öğrenecek. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılacak kura çekimi, 19 Haziran Çarşamba günü TSİ 14.00'te başlayacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için iki ön eleme ve bir play-off aşaması oynayacak. Bordo-mavililerin kura çekiminde muhtemel rakipleri arasında Ajax, Braga, Kilmarnock, Molde, Silkeborg, Rijeka, Panathinaikos, Maccabi Petah, Vojvodina, Club Brugge gibi önemli takımlar bulunuyor.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibinin belli olmasının ardından ilk maçına 25 Temmuz'da çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ve 3. ön eleme karşılaşmalarıyla beraber play-off aşaması rövanş usulu oynanacak.