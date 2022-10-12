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FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI? | Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan Fenerbahçe, evinde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından kritik bir rövanşa hazırlanıyor. Bu maçı alması halinde lider konumuna yükselecek olan sarı lacivertliler ve taraftarlar için heyecanlı bekleyiş sürerken Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:10
FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI? | Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 mağlup ettiği AEK Larnaca ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele sarı lacivertlilerin gruptan çıkması için önemli bir adım olurken arama motorlarında Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı detayları...

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadıköy'de 2-0 sonlanan karşılaşma bu kez AEK Arena'da Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetiminde yapılacak. Gruptaki 3 maçında 7 puan alan sarı lacivertliler, karşılaşma öncesinde lider pozisyonunu korurken ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Sarı lacivertliler, kazanmaları halinde gruptan çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki ekip maçı 3 puanla tamamlarsa Larnaca ile puan farkını 7'ye yükseltecek. Kazanması halinde Fenerbahçe, gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE 4 EKSİK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor. Soğuk algınlığı olan Batshuayi ve kas ağrısı bulunan Miha Zajc da bugünkü antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların, yarınki maç için kafileyle birlikte Larnaca'ya gideceği öğrenildi.

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