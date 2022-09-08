Kızılyıldız - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Kızılyıldız - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Kızılyıldız ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Kızılyıldız - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Monaco maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

KIZILYILDIZ - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kızılyıldız

Borjan; Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic; Sanogo, Kanga; Bukari, Ivanic, Katai; Pesic

Monaco

Nubel; Disasi, Maripan, Sarr; Vanderson, Lucas, Fofana, Jakobs; Minamino, Martins; Ben Yedder