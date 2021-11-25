PSV Eindhoven Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR: PSV Eindhoven-Sturm Graz maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi PSV Eindhoven, sahasında Sturm Graz'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 5, konuk ekibin ise 1 puanı bulunuyor. PSV'de sakatlıkları bulunan Ritsu Doan, Mees Kreekels, Cody Gakpo, Ryan Thomas, Eran Zahavi, Richard Ledezma, Shurandy Sambo ve Yorbe Vertessen bu maçta forma giyemeyecek. Noni Madueke, Fode Fofana ile Armando Obispo'nun durumları ise şüpheli. Sturm Graz'da ise sakat oyuncu bulunmuyor ancak Jusuf Gazibegovic, Sandro Ingolitsch, Francisco Mwepu, Stefan Hierlander ve Otar Kiteishvili'nin durumları şüpheli...

📺PSV EINDHOVEN-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📝PSV EINDHOVEN-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

👉PSV Eindhoven: Joel Drommel; Philipp Max, Andre Ramalho, Olivier Boscagli, Ritsu Doan; Erick Gutierrez, Ibrahim Sangare; Marko van Ginkel, Mario Gotze, Bruma; Carlos Vinicius.

👉Olympique Lyon: Jorg Siebenhandl; Amadou Dante, Gregory Wuthrich, Niklas Geyrhofer, Lukas Jager; Andreas Kuen, Alexander Prass, Ivan Ljubic; Anderson Niangbo, Jakob Jantscher, Kelvin Yeboah.