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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde D Grubu 5. hafta mücadelesinde Eintracth Frankfurt sahasında Royal Antwerp'i konuk ediyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor.

EINTRACTH FRANKFURT - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp mücadelesi 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınalacak.