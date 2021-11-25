Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 5. hafta mücadelesinde Eintracth Frankfurt sahasında Royal Antwerp'i ağırlıyor. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:56
Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde D Grubu 5. hafta mücadelesinde Eintracth Frankfurt sahasında Royal Antwerp'i konuk ediyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor.

EINTRACTH FRANKFURT - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp mücadelesi 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınalacak.

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