Kızılyıldız Milan 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milan deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadı'ndaki karşılaşmanın son anlarına 2-1 geride giren Kızılyıldız, 90+3. dakikada Pankov'un attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Milan'a iki kez üstünlüğü getiren goller, 42. dakikada Pankov'un kendi kalesine yaptığı vuruş ile 61. dakikada penaltıdan Hernandez'den geldi. Kızılyıldız'ın gollerini ise 52. dakikada penaltıdan Kanga ve 90+3. dakikada Pankov attı. Öte yandan Kızılyıldız'da Rodic, 57. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.