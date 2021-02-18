Haberler UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Milan 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ilk maçında sahasında devi 'ı ağırladı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Milan'ın gollerini (K.K) ve penaltıdan atarken Kızılyıldız'ın golleri penaltıdan ve Pankov'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:26
Kızılyıldız Milan 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'ndaki karşılaşmanın son anlarına 2-1 geride giren Kızılyıldız, 90+3. dakikada 'un attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Milan'a iki kez üstünlüğü getiren goller, 42. dakikada Pankov'un kendi kalesine yaptığı vuruş ile 61. dakikada penaltıdan 'den geldi. Kızılyıldız'ın gollerini ise 52. dakikada penaltıdan ve 90+3. dakikada Pankov attı. Öte yandan Kızılyıldız'da , 57. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milan'da milli oyuncumuz , 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Şubat Perşembe günü 'da oynanacak.

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