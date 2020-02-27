Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Benfica-Shakhtar Donetsk maçı öncesi bilinmesi gerekenler!

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

'nde heyecan son 32 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Portekiz'in köklü kulüplerinde rövanş mücadelesinde sahasında 'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

son 32 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında rakibini evinde 2-1 mağlup etmeyi başaran skor avantajıyla turu geçmek istiyor. Ev sahibi ekipte Gabriel, Jardel, Samaris ve Vinicius'un sakatlıkları bulunurken, konuk ekipte Bondar, Solomon ve Dentinho forma giyemeyecek isimler...

Peki Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz. Karşılaşmanın canlı anlatımını da maç esnasında haberimizden takip edebilirsiniz...

BENFICA-SHAKHTAR DONETSK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş mücadelesinin başlama düdüğü bugün saat 23.00'da çalacak. Karşılaşma Benfica'nın ev sahipliğinde Estadio da Luiz Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalarken yardımcılıklarını Sander Van Roekel ile Erwin Zainstra yapacak. VAR odasında ise Pol Van Boekel ve Dennis Higler yer alacak.

BENFICA-SHAKHTAR MUHTEMEL 11'LER

BENFICA: Vlachodimos, Grimaldo, Ferro, Dia, Almeida, Cervi, Taarabt, Weigl, Pizzi, Rafa, Seferovic

SHAKHTAR: Pyatov, Dodo, Krivtsov, Matvyenko, Ismaily, Bonfim, Maycon, Partick, Taison, Moraes

BENFICA-SHAKHTAR DONETSK MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

- İlk maçı Shakhtar Donetsk sahasında 2-1 kazanmıştı.

- Shakhtar, takımının en son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)

- Benfica, son 3 maçında en az 2 gol yedi (Avrupa Ligi)

- Benfica oynadığı liginde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

- Ligi kış aylarında oynanmadığı için Shakhtar Donetsk Avrupa kupası maçlarına hazırlık maçları yaparak çıkıyor. Aldıkları en son yenilgi 8 maç önceydi.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 14:13
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