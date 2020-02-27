Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Portekiz'in köklü kulüplerinde Benfica rövanş mücadelesinde sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Benfica ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında rakibini evinde 2-1 mağlup etmeyi başaran Shaktar Donetsk skor avantajıyla turu geçmek istiyor. Ev sahibi ekipte Gabriel, Jardel, Samaris ve Vinicius'un sakatlıkları bulunurken, konuk ekipte Bondar, Solomon ve Dentinho forma giyemeyecek isimler...
Peki Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz. Karşılaşmanın canlı anlatımını da maç esnasında haberimizden takip edebilirsiniz...
BENFICA-SHAKHTAR DONETSK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş mücadelesinin başlama düdüğü bugün saat 23.00'da çalacak. Karşılaşma Benfica'nın ev sahipliğinde Estadio da Luiz Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalarken yardımcılıklarını Sander Van Roekel ile Erwin Zainstra yapacak. VAR odasında ise Pol Van Boekel ve Dennis Higler yer alacak.
BENFICA-SHAKHTAR MUHTEMEL 11'LER
BENFICA: Vlachodimos, Grimaldo, Ferro, Dia, Almeida, Cervi, Taarabt, Weigl, Pizzi, Rafa, Seferovic
SHAKHTAR: Pyatov, Dodo, Krivtsov, Matvyenko, Ismaily, Bonfim, Maycon, Partick, Taison, Moraes
BENFICA-SHAKHTAR DONETSK MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER!
- İlk maçı Shakhtar Donetsk sahasında 2-1 kazanmıştı.
- Shakhtar, takımının en son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)
- Benfica, son 3 maçında en az 2 gol yedi (Avrupa Ligi)
- Benfica oynadığı liginde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet çıkarabildi.
- Ukrayna Ligi kış aylarında oynanmadığı için Shakhtar Donetsk Avrupa kupası maçlarına hazırlık maçları yaparak çıkıyor. Aldıkları en son yenilgi 8 maç önceydi.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 14:13
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Benfica-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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