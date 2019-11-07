Yine çak asker selamını!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, J Grubu 4. Haftasında bugün Wolfsberger deplasmanına çıkacak. Liebenauer Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak kritik maç beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak averajla 2. sıradaki turuncu-lacivertliler, Avusturya ekibini ilk maçta İrfan Can'ın golüyle yenmiş, futbolcularımızın golden sonra asker selamıyla yaptığı kutlamaya, çifte standart uygulayan UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. İşte temsilcimiz böyle bir ortamda bu sefer Avusturya'da devirip, UEFA'ya da asker selamını çakmak istiyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can dışında eksik bulunmuyor.