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07 Kasım 2019, Perşembe
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Yine çak asker selamını!

Yine çak asker selamını!

J Grubu'nda 2. olarak yer alan , bir önceki maçta 1-0 mağlup ettiği ’le Avusturya’da kozlarını paylaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, J Grubu 4. Haftasında bugün deplasmanına çıkacak. Liebenauer Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak kritik maç beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak averajla 2. sıradaki turuncu-lacivertliler, Avusturya ekibini ilk maçta 'ın golüyle yenmiş, futbolcularımızın golden sonra asker selamıyla yaptığı kutlamaya, çifte standart uygulayan UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. İşte temsilcimiz böyle bir ortamda bu sefer Avusturya'da devirip, UEFA'ya da asker selamını çakmak istiyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can dışında eksik bulunmuyor.

  1. 7.11.2019
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