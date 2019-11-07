Yine çak asker selamını!
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 2. olarak yer alan Medipol Başakşehir, bir önceki maçta 1-0 mağlup ettiği Wolfsberger’le Avusturya’da kozlarını paylaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, J Grubu 4. Haftasında bugün Wolfsberger deplasmanına çıkacak. Liebenauer Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak kritik maç beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak averajla 2. sıradaki turuncu-lacivertliler, Avusturya ekibini ilk maçta İrfan Can'ın golüyle yenmiş, futbolcularımızın golden sonra asker selamıyla yaptığı kutlamaya, çifte standart uygulayan UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. İşte temsilcimiz böyle bir ortamda bu sefer Avusturya'da devirip, UEFA'ya da asker selamını çakmak istiyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can dışında eksik bulunmuyor.
- 7.11.2019
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
-
5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Yine çak asker selamını! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.