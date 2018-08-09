Sean Dyche: “Sonuçtan memnunum” – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sean Dyche: “Sonuçtan memnunum”

    Sean Dyche: “Sonuçtan memnunum”

    Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche, alınan sonuçtan ve oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında ile Burnley 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche bu oyuncularla ilk defa sahaya çıktılarını söyleyerek, "Buna rağmen iyi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Teknik anlamda oyuncuların çok hızlı bir seyahatten sonra uyum içinde olması beni gerçekten memnun etti. Hazırlıklarımız her ne kadar çok iyi olsa da beklentilerimizin üstünde bir performans gördük. Genel anlamda ben sonuçtan çok memnunum. Sakatlıklarımız vardı. Onların yerine koyduğumuz oyuncuların birbiriyle uyum içinde olması beni memnun etti. Sakatlıkları geçecek oyuncularımızın dönmesiyle daha üretken bir futbol sergileyeceğiz. Şu an yedekte ve listede olmayan futbolcularımız önümüzdeki hafta daha güçlü fiziksel kondisyonları olacağını düşünüyorum. Genellikle bizim takımlarımız deplasmanda ayağında çok top tutmuyor. Kendi evimizde çok daha rahat oynuyoruz. Biz elimizdeki bütçeyle yeterli verimi aldığımızı düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nu başarılı buluyorum. Topsuz alanda oyun kontrolü ve takım arkadaşlarıyla iletişimini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 9.8.2018 23:30
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