  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol 2024 Globe Soccer Ödülleri, sahiplerini buldu

2024 Globe Soccer Ödülleri, sahiplerini buldu

2024 Globe Soccer Ödülleri, Dubai’de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:42 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2024 Globe Soccer Ödülleri, sahiplerini buldu

Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen, dünya futbolunun en prestijli ödül törenlerinden biri olan 2024 Globe Soccer Ödülleri Dubai'de sahiplerini buldu. Düzenlenen törene son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid damga vurdu. İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, gecede 'En iyi erkek oyuncu' ve 'en iyi forvet' ödüllerini kazandı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ise 'Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu' ve 'Orta Doğu'nun en iyi futbolcusu' ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Jorge Jesus, Orta Doğu'nun en iyi teknik direktörü seçildi.

Gecede ödül alan isimler şu şekilde:

En iyi erkek oyuncu: Vinicius Junior

En iyi kadın oyuncu: Aitana Bonmati

En iyi teknik direktör: Carlo Ancelotti

En iyi Orta Doğu oyuncusu: Cristiano Ronaldo

En iyi Orta Doğu teknik direktörü: Jorge Jesus

Erkeklerde en iyi kulüp: Real Madrid

Kadınlarda en iyi kulüp: Barcelona

İlham veren kulüp ödülü: Olympiakos

En iyi orta saha oyuncusu: Jude Bellingham

En iyi forvet: Vinicius Junior

En iyi sportif direktör: Piero Ausilio

En iyi temsilci ödülü: Jorge Mendes

En iyi Orta Doğu kulübü: Al Ain

En iyi çıkış yapan oyuncu: Lamine Yamal

Maradona ödülü: Jude Bellingham

Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu: Cristiano Ronaldo

Özel kariyer ödülü: Alessandro Del Piero

Özel kariyer ödülü: Florentino Perez

Oyuncu kariyer ödülü: Thibaut Courtois

Oyuncu kariyer ödülü: Neymar

Oyuncu kariyer ödülü: Rio Ferdinand

F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
DİĞER
TFF ARA TRANSFER SEZONU TARİHLERİ: 2025-2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
DEM Parti İmralı'ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüşüyor
Zaha için çarpıcı transfer iddiası!
F.Bahçe Oumar Traore için harekete geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski teklifi! 15 milyon Euro Szymanski teklifi! 15 milyon Euro 12:17
Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi 12:14
F.Bahçe Oumar Traore için harekete geçti F.Bahçe Oumar Traore için harekete geçti 11:55
Al Shabab'ın maçları ne zaman? Al Shabab'ın maçları ne zaman? 11:54
2024 Globe Soccer Ödülleri verildi 2024 Globe Soccer Ödülleri verildi 11:42
2024'te Türkiye'nin sporda gururu oldular 2024'te Türkiye'nin sporda gururu oldular 11:30
Daha Eski
Zaha için çarpıcı transfer iddiası! Zaha için çarpıcı transfer iddiası! 11:15
EuroLeague'de Türk takımları kazanamadı EuroLeague'de Türk takımları kazanamadı 10:50
Ziyech G.Saray'ı şok etti! Ziyech G.Saray'ı şok etti! 10:47
Kayserispor'un cezası açıklandı! Kayserispor'un cezası açıklandı! 10:27
Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Lazio - Atalanta maçı ne zaman? 10:25
Fenerbahçe'den Mateta bombası! Fenerbahçe'den Mateta bombası! 10:24