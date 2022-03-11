Cambuur Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta? SC Cambuur Ajax maçı canlı izle

Bu sezon yükseldiği Eredivisie'de önemli işler yapan ve ilk 10'da kalmayı sürdüren SC Cambuur Leeuwarden evinde Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'I evinde ağırlıyor. İki ekibin zorlu mücadelesini izlemek isteyenler de araştırmalarda bulunuyor. Peki, SC Cambuur - Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Bu sezon Beşiktaş'ın grubunda da yer alan ve her iki maçta da temsilcimizi yenen Ajax, Eredivisie'de ilk sırayı kaptı. Amsterdam temsilcisi 25 maçta 60 puan topladı ve PSV'nin 2 puan önünde lider konumda. Evinde kırmızı beyazlı kulübü ağırlayacak SC Cambuur ise 25 karşılaşmada 33 puan topladı. Ayrıca son haftalarda kaybetmesine rağmen oynadığı futbolla da zor bir ekip olduğunu ispatladı. Sağlık sorunları yaşayan Henk de Jong yedek kulübesinde olmamaya devam edecek.

SC CAMBUUR - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Eredvisie'nin 26'ıncı hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek SC Cambuur ile Ajax'ın maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollanda'daki yayıncı kuruluş ESPN yayınlayacak.