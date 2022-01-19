Haberler Avrupa’dan Futbol Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:02
Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Real Sociedad ile Atletico Madrid, çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Socedad-Atletico Madrid maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak.

DİĞER
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile eski eşi Mustafa Can Keser aşklarında ikinci baharı yaşıyor! Romantik kutlama!
SGK'dan flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor! O ödemeler prime tabi tutulacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor