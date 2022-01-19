İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Real Sociedad ile Atletico Madrid, çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Socedad-Atletico Madrid maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak.