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Hırvatistan - Rusya | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 10. hafta maçında Hırvatistan ile Rusya karşı karşıya geliyor. Hırvatistan - Rusya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 17:49
Hırvatistan - Rusya | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Hırvatistan - Rusya kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Rusya maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


HIRVATİSTAN - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Hırvatistan - Rusya maçı S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

HIRVATİSTAN - RUSYA İLK 11'LER

Hırvatistan: Grbic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Perisic, Kramaric.

Rusya: Safonov, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin, Golovin, Barinov, Ionov, Bakaev, Smolov.

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