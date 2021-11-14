Hırvatistan - Rusya | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Hırvatistan - Rusya kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Rusya maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
HIRVATİSTAN - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Hırvatistan - Rusya maçı S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
HIRVATİSTAN - RUSYA İLK 11'LER
Hırvatistan: Grbic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Perisic, Kramaric.
Rusya: Safonov, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin, Golovin, Barinov, Ionov, Bakaev, Smolov.