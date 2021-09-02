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Haaland'dan Van Dijk itirafı! "Sanırım..."

A Milli Futbol Takımı'mızın gurubunda yer alan Norveç ve Hollanda'nın kozlarını paylaştığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Norveç'in golcü futbolcusu Haaland maç sonunda yaptığı açıklamada, "Van Dijk'ın maçta sanırım parmağını kırdım." dedi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 13:18
Haaland'dan Van Dijk itirafı! "Sanırım..."

Norveçli yıldız Erling Haaland, Hollanda ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada maçta Virgil Van Dijk'ın parmağını kırdığını düşündüğünü söyledi.

Haaland maç sonu röportajında "Van Dijk'ın maçta sanırım parmağını kırdım. Bana 'Lanet olsun, parmağımı kırdın' dedi. Bunu nasıl yaptığım konusunda hiç fikrim yok ancak bir şeyi yok, iyi görünüyordu." sözlerini kullandı.

Maçta Van Dijk parmağına bandaj yaptırarak oyuna devam ederken Hollandalı oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada parmağının kırılmadığını ve yerinden çıktığını açıkladı.

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