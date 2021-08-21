Mbappe Real’e yakın

Fransa'da henüz 19 yaşındayken 145 milyon euro bedelle Monaco'dan PSG'ye geçen Kylian Mbappe önümüzdeki yıl boşa çıkıyor. Takımının yeni kontrat tekliflerini reddeden genç oyuncu, Ocak 2022'de Real Madrid'le ön protokol imzalayacak. İspanyol basını; 22 yaşındaki süper starın takımından ayrılmak istediğini yönetime söylediğini; Real Madrid'le ön mutabakata vardığını öne sürdü. Genç oyuncunun, dünya futbol gündemini sarsan Lionel Messi'nin Barcelona'dan PSG'ye geldikten sonra bu kararını somutlaştırdığı ileri sürüldü. Mbappe, PSG'de 173 karşılaşmaya çıkarken; 132 gol atıp 63 asist yaptı.