Popescu'dan flaş iddia! Hagi ve Barcelona...

Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın başkanı Gheorghe Popescu, teknik direktörlüğe ara veren Gheorghe Hagi'nin yeniden hocalığa döneceğini açıkladı.

Hagi'nin iyi bir teklif beklediğini belirten Popescu, Barcelona ihtimalinden de bahsetti.

Popescu yaptığı açıklamada, "Gheorghe Hagi kendi isteğiyle ayrıldı. Şu anda ona teklifler var, her şey olabilir. Eğer Barcelona Koeman'ın yerine Hagi'yi isterse belki hemen teknik direktörlüğe dönecektir." dedi.

2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğünü yapan Gheorghe Hagi, Viitorul'un başında yer aldığı dönemde Romanya'da 3 kupa kazandı.