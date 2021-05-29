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Popescu'dan flaş iddia! ve ...

'ın eski futbolcularından Gheorghe Popescu, Rumen efsane Gheorghe 'nin gelecek sezon yeniden teknik direktörlüğe döneceğini açıkladı. Popescu, "Eğer Koeman'ın yerine Hagi'yi isterse belki hemen teknik direktörlüğe dönecektir." ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:53
Popescu'dan flaş iddia! Hagi ve Barcelona...

Rumen ekibi Constanta'nın başkanı Gheorghe Popescu, teknik direktörlüğe ara veren Gheorghe 'nin yeniden hocalığa döneceğini açıkladı.

Hagi'nin iyi bir teklif beklediğini belirten Popescu, ihtimalinden de bahsetti.

Popescu yaptığı açıklamada, "Gheorghe Hagi kendi isteğiyle ayrıldı. Şu anda ona teklifler var, her şey olabilir. Eğer Barcelona Koeman'ın yerine Hagi'yi isterse belki hemen teknik direktörlüğe dönecektir." dedi.

2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğünü yapan Gheorghe Hagi, Viitorul'un başında yer aldığı dönemde 'da 3 kupa kazandı.

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