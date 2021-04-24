Efsane dönüyor

İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı. Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Manchester United eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu yeniden renklerine katmak için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar, 36 yaşındaki futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu. Ronaldo'nun da İngiliz ekibine geri dönmek için maaş kesintisi yapmaya hazır olduğu iddia edildi.



PIRLO İLE KAVGALI



ManU'da 2003 ile 2009 arasında 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 36 yaşındaki yıldız 292 maçta 118 gol kaydetti. Juventus bu sezon hem Avrupa'ya hem de lige havlu atarken Ronaldo'nun Teknik Direktör Pirlo ile anlaşamadığı biliniyor. Ronaldo'nun frikik kullanırken baraja geçmesi ve hata yapması üzerine Pirlo bu durumu eleştirmişti.



Ronaldo'nun Juventus ile kontratı 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Ancak yüksek maaşı nedeniyle bedelsiz yollanabilir