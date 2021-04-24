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Efsane dönüyor

Kırmızı Şeytanlar, eski süper yıldızını almak için menajer ile temas kurdu. Portekizli futbolcu da yıllık maaşını indirmeyi kabul etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Efsane dönüyor

basını bomba bir iddia ortaya attı. 'un haberine göre; eski futbolcusu 'yu yeniden renklerine katmak için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar, 36 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temas kurdu. 'nun da ekibine geri dönmek için maaş kesintisi yapmaya hazır olduğu iddia edildi.

PIRLO İLE KAVGALI

ManU'da 2003 ile 2009 arasında 3 şampiyonluğu ve 1 kez de 'ni kazanan 36 yaşındaki yıldız 292 maçta 118 gol kaydetti. bu sezon hem 'ya hem de lige havlu atarken Ronaldo'nun Teknik Direktör ile anlaşamadığı biliniyor. Ronaldo'nun frikik kullanırken baraja geçmesi ve hata yapması üzerine bu durumu eleştirmişti.

Ronaldo'nun Juventus ile kontratı 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Ancak yüksek maaşı nedeniyle bedelsiz yollanabilir

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