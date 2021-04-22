Başlamadan bitti!

Avrupa'da yeni bir oluşum olarak yola çıkan ve futbol dünyasını ikiye bölen Avrupa Süper Ligi'nin dağılması hızlı oldu. İlk olarak kurucular arasında yer alan İngiliz ekipleri bu projeden çıktığını açıkladı. Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu turnuvada yer alacağını açıklayan 6 İngiliz takımına tepki göstermiş ve bu kararı engellemek için yasa çıkartacaklarını belirtmişti.

JOHNSON MEMNUN

Avrupa Süper Ligi'nden ilk çıkan Manchester City oldu ve daha sonra diğer İngiliz temsilcileri de çıkmak için işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bu kulüpler arasında en dikkat çekici açıklamayı ise Arsenal yaptı. Topçular, ligden çekildiğini belirtikten sonra hata yaptıklarını ve bundan dolayı özür dilediklerini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kulüplerin doğru bir karar aldığını ifade etti. Atletico Madrid ve İnter, Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

DUYARLI DAVRANDIK

Pazartesi günü katılma kararı aldığı lig için, "artık mevcut koşullar olmadığından dolayı" ayrıldığını açıkladı. Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan İtalya'nın Inter takımı da, artık bu projenin bir parçası olmayacağını bildirdi. Ardından Milan da "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Avrupa Süper Ligi hakkındaki endişeleri açıkça ifade edildi. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı" diyerek ayrılık kararını açıkladı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus oluşumda yer alsa da projenin askıya alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.