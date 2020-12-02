Jorge Jesus'tan flaş Messi sözleri! "Futbol tutkusu yok"

Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'nın tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, geçtiğimiz haftalarda hayata gözlerini yuman Arjantinli efsane futbolcu Diego Armanda Maradona'ya veda ederken, bir diğer Arjantinli süper yıldız Lionel Messi için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yaptığı açıklamada Maradona'nın futbol tarihinin en iyilerinden olduğunu söyleyen Jesus " "Maradona dünyanın en iyisiydi. Bu oyun için tutkusu vardı ve bir futbolcu olarak doğmuştu, her şeyi hazırdı. Çalışılmış bir ürün değildi, doğuştan öyleydi. Topla olan aşkı başkaydı." derken Messi için "Tutkusu yok" değerlendirmesinde bulundu.

Jesus "Günümüzde 2 büyük oyuncu karşılaştırılıyor. Ronaldo'da Maradona'nın tutkusu biraz var ama Messi'de hiç yok. Harika oyuncu ama tutkusu yok." ifadelerini kullandı.