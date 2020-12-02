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'tan flaş Messi sözleri! "Futbol tutkusu yok"

'nın tecrübeli çalıştırıcısı , hayatını kaybeden Diego Armanda Maradona için yaptığı açıklamada Messi için dikkat çeken ifadeler kullandı. Jesus açıklamasında "Messi'nin futbol tutkusu yok" dedi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:09
Jorge Jesus'tan flaş Messi sözleri! "Futbol tutkusu yok"

Portekiz'in güçlü ekiplerinden 'nın tecrübeli çalıştırıcısı , geçtiğimiz haftalarda hayata gözlerini yuman Arjantinli efsane futbolcu Diego Armanda Maradona'ya veda ederken, bir diğer Arjantinli süper yıldız için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yaptığı açıklamada Maradona'nın futbol tarihinin en iyilerinden olduğunu söyleyen Jesus " "Maradona dünyanın en iyisiydi. Bu oyun için tutkusu vardı ve bir futbolcu olarak doğmuştu, her şeyi hazırdı. Çalışılmış bir ürün değildi, doğuştan öyleydi. Topla olan aşkı başkaydı." derken Messi için "Tutkusu yok" değerlendirmesinde bulundu.

Jesus "Günümüzde 2 büyük oyuncu karşılaştırılıyor. Ronaldo'da Maradona'nın tutkusu biraz var ama Messi'de hiç yok. Harika oyuncu ama tutkusu yok." ifadelerini kullandı.

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