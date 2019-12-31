Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da!
Son dakika transfer haberi... İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo de La Coruna eski futbolcusu Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştığını resmen açıkladı. Serbest konumda olan Emre, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında forma giymişti.
Galatasaray altyapısından yetişip 2016/17 sezonunda İspanya ekiplerinden Deportivo de La Coruna'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak, 2017/18 sezonunda Arap kulüplerinden Al Wahda'ya transfer olmuştu.
Son günlerde eski kulübü Deportivo'ya transfer olan Çolak için resmi açıklama geldi. 28 yaşındaki oyuncu İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo de La Coruna eski futbolcusu Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştığını resmen duyurdu.
- 31.12.2019
- Güncelleme: 31.12.2019 12:53
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