Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da!

Galatasaray altyapısından yetişip 2016/17 sezonunda İspanya ekiplerinden Deportivo de La Coruna'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak, 2017/18 sezonunda Arap kulüplerinden Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Son günlerde eski kulübü Deportivo'ya transfer olan Çolak için resmi açıklama geldi. 28 yaşındaki oyuncu İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo de La Coruna eski futbolcusu Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştığını resmen duyurdu.