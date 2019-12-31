Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da!

Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da!

Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da!

Son dakika transfer haberi... İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo de La Coruna eski futbolcusu Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştığını resmen açıkladı. Serbest konumda olan Emre, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında forma giymişti.

Galatasaray altyapısından yetişip 2016/17 sezonunda İspanya ekiplerinden Deportivo de La Coruna'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak, 2017/18 sezonunda Arap kulüplerinden Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Son günlerde eski kulübü Deportivo'ya transfer olan Çolak için resmi açıklama geldi. 28 yaşındaki oyuncu İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo de La Coruna eski futbolcusu Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaştığını resmen duyurdu.

  1. 31.12.2019
  2. Güncelleme: 31.12.2019 12:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Emre Çolak Deportivo de La Coruna'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN