İşte Süper Lig'in 4 büyük ekibinin transfer haritası!
Süper Lig'de ilk yarı 29 Aralık tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ile resmen sona erdi. İlk devrede perdenin kapanmasının ardından kulüpler kadrolarını güçlendirebilmek adına yapacakları girişimler için ocak ayı transfer tescil dönemini beklemeye koyuldu. 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu için girişimlerini sürdüren kulüplerden 'ligin 4 devi' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadro güçlendirme çalışmalarına erken başladı. Birçok isimle temaslarını sürdüren ekiplerden bazıları ön protokolleri imzaladı bile... İşte sahadaki mücadelenin yanı sıra masada da karşı karşıya gelen 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...
31 Aralık 2019 Salı 11:20
Güncelleme: 31.12.2019 11:27
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Süper Lig'de heyecana 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle 17 Ocak'a kadar ara verildi.
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Kıran kırana geçen ilk 17 haftanın şampiyonu Sivasspor olurken, 4 büyük kulüplerden özellikle Galatasaray performansıyla hayal kırıklığı yaratan ekip oldu.
Sezon başında yaptığı transferlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirmeyi başaran sarı-kırmızılılar 17 haftalık periyot sonunda topladığı 27 puanla zirvenin 10 puan gerisinde kalarak 7. sırada kendine yer buldu.
Sarı-kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de ilk devrenin son haftalarında durum pek de farklı değildi. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş derbisine kadar üstüste puan kayıpları yaşasa da alınan derbi galibiyeti sonrası özgüven depolamış ve takımdaki olumsuz hava dağılmıştı.
Beşiktaş ise bu sezon istikrar sağlayamayan bir diğer ekip olarak göze çarpıyor. Ligi 30 puanla 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi yarışında da beklentileri karşılayamayarak topladığı 3 puan ile K Grubu'nu son sırada tamamlamıştı.