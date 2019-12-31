İşte Süper Lig'in 4 büyük ekibinin transfer haritası!

Süper Lig'de ilk yarı 29 Aralık tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ile resmen sona erdi. İlk devrede perdenin kapanmasının ardından kulüpler kadrolarını güçlendirebilmek adına yapacakları girişimler için ocak ayı transfer tescil dönemini beklemeye koyuldu. 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu için girişimlerini sürdüren kulüplerden 'ligin 4 devi' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadro güçlendirme çalışmalarına erken başladı. Birçok isimle temaslarını sürdüren ekiplerden bazıları ön protokolleri imzaladı bile... İşte sahadaki mücadelenin yanı sıra masada da karşı karşıya gelen 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...