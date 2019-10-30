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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'den Leganes'e karşı rahat galibiyet

Real Madrid'den Leganes'e karşı rahat galibiyet

1. Futbol Ligi'nin () 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Leganes'i 5-0 yendi. Bu sonuçla Real Madrid lider ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu.

Başkent Madrid'in iki takımını karşı karşıya getiren karşılaşmaya hızlı başlayan , Rodrygo Goes (Dk. 7) ve 'un (Dk. 8) golleriyle ilk 8. dakikada 2-0 öne geçti.

Takım kaptanı 'un 24. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı farkı attırmak için ataklarını sürdüren ev sahibi takım, 69. dakikada yine penaltıdan fakat bu kez Karim Benzema'nın ayağından gelen golle skoru 4-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Luka Joviç'in (Dk. 91) golüyle Real Madrid, Leganes'i 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla, Real Madrid puanını 21'e çıkartarak, lider 'nın (22 puan) ardından 2. sıraya çıktı.

Şu anda ligde 3. sırada olan Granada (20 puan), perşembe günü deplasmanda Getafe ile oynayacağı maçı kazanırsa, 10. hafta sonunda olduğu gibi yine liderlik koltuğuna oturacak.

'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden ligin zirvesindeki her iki takımın da 1'er maçı eksik bulunuyor.

Leganes ise 5 puanla son sırada yer aldı.

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında cumartesi günü yine sahasında 'e karşı oynayacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Real Madrid, gruptaki 4. maçta, 6 Kasım'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ile karşılaşacak.

  1. 31.10.2019
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