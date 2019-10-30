Liverpool, İngiltere Lig Kupası son 16 turu kapsamında Arsenal'i misafir etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede ekipler tam 10 kez fileleri havalandırmayı başarırken seri penaltı vuruşlarında gülen taraf Liverpool olurken adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 6. dakikasında Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, 19. dakikada Torreira'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Arsenal, Martinelli ile 26 ve 36. dakikada bulduğu iki golle skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda son sözü James Milner penaltıdan söyledi ve devreye Arsenal'in 3-2'lik üstünlüğüyle girildi.
Arsenal, 54. dakikada Ashley Maitland-Niles'ın kaydettiği farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Chamberlain ve 62. dakikada Origi'nin attığı gollerle skoru eşitledi.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Joseph Wilock çıktı ve durumu 5-4 yaptı. Liverpool 90+4. dakikada Origi'nin attığı golle skoru 5-5'e getirdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Liverpool penaltı atışlarına Arsenal'e 5-4 üstünlük sağladı ve İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
65 dakikada sahada kalan Mesut Özil takımı adına 4. golün asistini yapmayı başardı.
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 01:09
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Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
MAÇ SONUCU Liverpool 5-5 Arsenal MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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