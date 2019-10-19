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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Tottenham yine puan kaybetti

Tottenham yine puan kaybetti

temsilcisi Tottenham, son dakikalarda attığı golle 'in son sırasında yer alan Watford ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla temsilcisi puanını 17'ye çıkardı.

takımlarından Tottenham, konuk ettiği Watford ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, konuk ettiği Watford karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

Ligin 9. hafta mücadelesine iyi başlayan konuk ekip Watford, 6. dakikada Abdoulaye Doucoure'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Tottenham ise 86. dakikada Dele Alli'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla Tottenham puanını 12'ye, ligin son sırasında yer alan Watford ise 4'e çıkardı.

ise Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı 'ı 73. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti.

Puanını 17'ye çıkaran temsilcisi, maç fazlası ve averajla 3. sıraya yükselirken, Newcastle United ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

LEİCESTER CİTY ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika boyunca forma giydiği karşılaşmada konuk ettiği Burnley'yi 2-1 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Ev sahibi ekibin golleri, James Vardy ve Youri Tielemans'tan geldi.

Bu galibiyetle Leicester City, maç fazlası ve 17 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi.

  1. 19.10.2019
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