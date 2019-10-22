Zirve Messi'nin
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent'ın haberi Avrupa'nın en çok konuşulanları arasına girdi. Independent, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. İlk sırayı alan Arjantinli’yi Ronaldo, Xavi ve Ronaldinho takip etti.
İngilizler, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu yazdı. Listede yolu Türkiye'den geçen birçok futbolcu bulunurken, Galatasaraylı Falcao Süper Lig'de aktif olarak oynayan isimler arasında tek oyuncu oldu. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, listenin zirvesindeki yerini aldı. Juventuslu Cristiano Ronaldo, Arjantinli'nin ardından ikincilikte kaldı.
FALCAO 88. SIRADA KALDI
Bu ikiliye oynadıkları dönemlere damga vuran Xavi, Ronaldinho, İniesta, Ronaldo Nazario, Thierry Henry ve Zinedine Zidane takip etti. Falcao'nun 88. olduğu listede Türkiye'den yolu geçen isimlerden Samuel Eto'o 28, Roberto Carlos 38, Didier Drogba 49, Wesley Sneijder 65, Robin Van Persie 86, Pepe ise 93.'lükte yer aldı. Son döneme damga vuran oyunculardan Neymar 20. sırada kendine yer bulurken, Mohamed Salah 77, Virgil van Djik de 83. sırayı aldı.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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