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22 Ekim 2019, Salı
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Zirve Messi'nin

Zirve Messi'nin

'nin önde gelen gazetelerinden Independent'ın haberi Avrupa'nın en çok konuşulanları arasına girdi. Independent, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. İlk sırayı alan Arjantinli’yi Ronaldo, Xavi ve Ronaldinho takip etti.

İngilizler, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu yazdı. Listede yolu 'den geçen birçok futbolcu bulunurken, Galatasaraylı Falcao Süper Lig'de aktif olarak oynayan isimler arasında tek oyuncu oldu. 'nın yıldızı , listenin zirvesindeki yerini aldı. Juventuslu , Arjantinli'nin ardından ikincilikte kaldı.

FALCAO 88. SIRADA KALDI
Bu ikiliye oynadıkları dönemlere damga vuran Xavi, Ronaldinho, İniesta, Ronaldo Nazario, ve takip etti. Falcao'nun 88. olduğu listede Türkiye'den yolu geçen isimlerden Samuel Eto'o 28, 38, 49, 65, Robin Persie 86, ise 93.'lükte yer aldı. Son döneme damga vuran oyunculardan 20. sırada kendine yer bulurken, Mohamed Salah 77, Virgil van Djik de 83. sırayı aldı.

  1. 22.10.2019
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