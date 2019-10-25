Almanya'da amatör lig hakemlerinden grev kararı!

Almanya'nın Berlin eyaletinde hakemler, sahada artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla haftasonu maça çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrası Berlin Futbol Federasyonu, haftasonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti.
Almanya'nın Berlin eyaletinde hakemlerin sahalarda artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla maça çıkmama kararı almasından dolayı Berlin Futbol Federasyonu (BFV) hafta sonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti.
BFV'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin bugün yaptığı olağanüstü telefon konferansında, hakemlerin hafta sonu grev yapacaklarından dolayı 25-27 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm karşılamaların iptal edildiği kararının alındığı belirtildi.
Açıklamada, böylelikle Berlin eyaletindeki BFV'nın sorumluluğu altındaki tüm amatör futbol karşılaşmaların oynanmayacağı kaydedildi.
BFV Hakem Kurulu Başkanı Jörg Wehling de sahalarda şiddetin arttığını ve bu sezon oynanan karşılaşmalarda 109 şiddet ve ayrımcılık olayının kayda geçtiğini belirterek, "59 olayda hakemler etkilendi. Bunlar endişe verici sayılar. Buna karşı harekete geçilmesi ve 'dur' denilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Berlin'deki hakemlerin grevinin Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Kuzeydoğu Almanya Futbol Federasyonu (NOFV) sorumluluğunda yapılacak karşılaşmaları etkilemeyeceği bildirildi.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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