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25 Ekim 2019, Cuma
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'da amatör lig hakemlerinden kararı!

Almanya'da amatör lig hakemlerinden grev kararı!

'nın eyaletinde hakemler, sahada artan şiddet olaylarını etmek amacıyla haftasonu maça çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrası , haftasonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti.

'nın eyaletinde hakemlerin sahalarda artan şiddet olaylarını etmek amacıyla maça çıkmama kararı almasından dolayı (BFV) hafta sonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti.

BFV'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin bugün yaptığı olağanüstü telefon konferansında, hakemlerin hafta sonu yapacaklarından dolayı 25-27 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm karşılamaların iptal edildiği kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, böylelikle Berlin eyaletindeki BFV'nın sorumluluğu altındaki tüm amatör futbol karşılaşmaların oynanmayacağı kaydedildi.

BFV Kurulu Başkanı Jörg Wehling de sahalarda şiddetin arttığını ve bu sezon oynanan karşılaşmalarda 109 şiddet ve ayrımcılık olayının kayda geçtiğini belirterek, "59 olayda hakemler etkilendi. Bunlar endişe verici sayılar. Buna karşı harekete geçilmesi ve 'dur' denilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki hakemlerin grevinin Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Kuzeydoğu Almanya Futbol Federasyonu (NOFV) sorumluluğunda yapılacak karşılaşmaları etkilemeyeceği bildirildi.

  1. 25.10.2019
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