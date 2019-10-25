TPFD tokatçı antrenör için harekete geçti
Futbolculara attığı tokat ile sosyal medyada gündem olan antrenör Halit Kurt için Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) harekete geçti. TPFD, futbolculara yapılan şiddet olayının yakın takipçisi olacağını açıkladı.
"ALEX FERGUSON'UN DA DAVİD BECKHAM'A TERLİK ATTI"
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncularının kendisinin yanında olduğunu dile getirdiğini söyleyen Halit Kurt, "Bugün benim konumumda olan ve benden önceki jenerasyonda mevcutta bulunan birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını biliyoruz. Zaman zaman Fatih Terim'in de böyle şeyler yapabildiği söyleniyor. Oyuncularımın aileleri birlikte yanımda olduğunu bilmem beni mutlu etti. Bugün telefonlarım da hiç susmadı. Gerek sosyal medyadan yazarak gerek bizzat arayarak benimle ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtmeleri beni memnun etti. Orada özellikle ölmüş anneme küfredenler de var. Onları tespit ettim, gerekli hukuki süreci başlatacağım. Benim öyle yapıyor olmam, kimsenin bana küfür etmesi hakkını vermez. Çünkü oyuncularımı seviyorum. Oyuncudan ziyade ağabey, baba ilişkisi var. Ayağı alçıya alınan bir oyuncumu 3. kata sırtımda çıkardığımı bilirim. Olmaması gereken bir şeydi ama maçta oldu. Normalde bir evli çiftin yatak odası nasıl mahremiyeti ise soyunma odası da bir antrenörün mahremiyetidir. Orada maçı kazanmak adına, kupayı almak adına böyle bir takım durumlar olabiliyor. Dediğim gibi bu birçok teknik adamın başvurduğu bir yöntemdir. Şimdi biz günah keçisi olduk" şeklinde konuştu.
- 25.10.2019
- Güncelleme: 25.10.2019 17:21
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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