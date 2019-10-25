TPFD tokatçı antrenör için harekete geçti

Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden yapılan açıklamada, "3 yıl önce 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor 19 Yaş Altı Takımı'nda oynayan futbolcu kardeşlerimizin yaşadığı ve asla tasvip edilemeyecek futbolcuya şiddet olayının yakın takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Konuyla ilgili şu anda farklı takımlarda oynayan o dönemki Kayseri Meysusporlu futbolcu kardeşlerimiz ile iletişime geçmiş bulunmakta ve olayı TFF 'ye şikayet ederek hukuki boyuta taşımak konusunda girişimlerimizin başladığını belirtmek isteriz. Halen Kayseri Meysuspor 'da antrenörlük yapan şahsın asla tasvip edilmeyecek bu tip eğitmen davranışları sergilemesinin spor ahlakı ile bağdaşmadığını ve bir daha yaşanmaması için gereken girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz" denildi.

"ALEX FERGUSON'UN DA DAVİD BECKHAM'A TERLİK ATTI"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncularının kendisinin yanında olduğunu dile getirdiğini söyleyen Halit Kurt, "Bugün benim konumumda olan ve benden önceki jenerasyonda mevcutta bulunan birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını biliyoruz. Zaman zaman Fatih Terim'in de böyle şeyler yapabildiği söyleniyor. Oyuncularımın aileleri birlikte yanımda olduğunu bilmem beni mutlu etti. Bugün telefonlarım da hiç susmadı. Gerek sosyal medyadan yazarak gerek bizzat arayarak benimle ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtmeleri beni memnun etti. Orada özellikle ölmüş anneme küfredenler de var. Onları tespit ettim, gerekli hukuki süreci başlatacağım. Benim öyle yapıyor olmam, kimsenin bana küfür etmesi hakkını vermez. Çünkü oyuncularımı seviyorum. Oyuncudan ziyade ağabey, baba ilişkisi var. Ayağı alçıya alınan bir oyuncumu 3. kata sırtımda çıkardığımı bilirim. Olmaması gereken bir şeydi ama maçta oldu. Normalde bir evli çiftin yatak odası nasıl mahremiyeti ise soyunma odası da bir antrenörün mahremiyetidir. Orada maçı kazanmak adına, kupayı almak adına böyle bir takım durumlar olabiliyor. Dediğim gibi bu birçok teknik adamın başvurduğu bir yöntemdir. Şimdi biz günah keçisi olduk" şeklinde konuştu.