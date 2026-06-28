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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu!

Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alman basını, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'un Beşiktaşlı futbolcu Taylan Bulut'u listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 13:46
Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve yapacağı transferlerin yanı sıra birçok oyuncuyla vedalaşacak olan Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Taylan Bulut olmuştu.

Siyah-beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki sağ bekle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Augsburg'un genç futbolcuyu listesine aldığını yazdı. Taraflar arasında ilk görüşmenin gerçekleştiği ancak Beşiktaş'a resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi.

Taylan Bulut, geçtiğimiz sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 11 maçta süre alan genç oyuncu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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