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10 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Eljif Elmas Makedonya'yı sırtladı!

Makedonya'yı sırtladı!

Eljif Elmas Makedonya'yı sırtladı!

Elemeleri E 'nda Makedonya'nın ile karşı karşıya geldiği maçta fırtınası esti. 'de forma giyen genç yıldız adayı attığı 2 golle yıldızlaştı.

yıldızını parlatmaya devam ediyor. Yaz sezonunda 'den İtalyan devi 'ye transfer olan Makedon futbolcu, ülkesinin milli takımında şov yaptı. Makedonya, elemeleri E 'nda 'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu attığı 2 golle takımının galibiyetinde doğrudan pay sahibi oldu.

  1. 10.10.2019
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