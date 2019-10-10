Eljif Elmas Makedonya'yı sırtladı!
EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda Makedonya'nın Slovenya ile karşı karşıya geldiği maçta Eljif Elmas fırtınası esti. Napoli'de forma giyen genç yıldız adayı attığı 2 golle yıldızlaştı.
Eljif Elmas yıldızını parlatmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu, ülkesinin milli takımında şov yaptı. Makedonya, EURO 2020 elemeleri E Grubu'nda Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu attığı 2 golle takımının galibiyetinde doğrudan pay sahibi oldu.
- 10.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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