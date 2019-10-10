Eljif Elmas Makedonya'yı sırtladı!

Eljif Elmas yıldızını parlatmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu, ülkesinin milli takımında şov yaptı. Makedonya, EURO 2020 elemeleri E Grubu'nda Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu attığı 2 golle takımının galibiyetinde doğrudan pay sahibi oldu.