GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 98. Gazi Koşusu saat kaçta? Hangi kanalda?

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 98.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2024 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. 98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluştu. Gazi Koşusu hakkında sorgulanan 'Gazi Koşusu ne zaman 2024? 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

2024 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Bu yıl 98.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2024 tarihi, 30 Haziran olarak belirlendi. 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak olan yarış A Spor ekranlarında da yer alacak.

98. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

Blue Sunset

Borrego

Cesur Ali

Countach

Dragon Flame

Festival Fever

Iron Sky

King Davut

Madras

Mr Baybars

Ride The Lighting

Severus Snape

Son Of Cooger

Tachyon

Tor Gold

Wolf Seyfo

Zizka

Bosetti

Giz

Look At The Star

Mangusta

Ohrid İncisi

Canotay

Collecter

98. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

2.5 DAKİKALIK HEYECAN

TÜRK atçılığının bayramı Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak. 22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek yarışta safkan sahibine 20.967.000 TL. kazandıracak. 98. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleri ile birlikte toplam 20.967.000 TL'nin sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde ikramiye 24.848.250 TL.'ye ulaşacak. KURTULUŞ Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.

REKOR MÜMİN ÇILGIN'DA

TÜRKİYE'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen Mümin Çılgın toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991)

HALİ KARATAŞ 7. ZAFERİN PEŞİNDE!

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Mr Baybars isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de dokuz senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.