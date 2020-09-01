At yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu!
Yarış öncesi atı yumruklarken görüntülenen ve büyük tepki çeken ünlü jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu. Komiserler Kurulu, Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verdi.
Veliefendi Hipodromu'nda toplanan Komiserler Kurulu, Arts Man isimli ata şiddet uygulayan jokey Halis Karataş'ın dosyasını görüştü.
60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ!
Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek. Halis Karataş olay sonrası Gazi Koşusu'nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı.
Pişmanlığını dile getiren Karataş, "Bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.
- 01.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
At yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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