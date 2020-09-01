At yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu! - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler At Yarışı At yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu!

At yumruklayan jokey 'ın cezası belli oldu!

At yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu!

Yarış öncesi atı yumruklarken görüntülenen ve büyük tepki çeken ünlü jokey 'ın cezası belli oldu. , Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verdi.

Veliefendi Hipodromu'nda toplanan , Arts Man isimli ata şiddet uygulayan jokey 'ın dosyasını görüştü.

60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ!
Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek. Halis Karataş olay sonrası 'nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı.

Pişmanlığını dile getiren Karataş, "Bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 01.09.2020
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