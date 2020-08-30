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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler At Yarışı 94. Gazi Koşusu’nun kazananı belli oldu! | İZLEYİN

94. ’nu Call to Victory kazandı

94. Gazi Koşusu’nu Call to Victory kazandı

94. 'nun galibi 'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' isimli safkan oldu. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6 kez yarışı kazanarak yeni bir rekor kırdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen 'nun 94'üncüsünü Call To Victory kazandı.

94. kez yapılan yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşu coron virüsü salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapıldı.

94 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94.'sünde kupayı müzesine götüren safkan sahibine de ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL'yi buldu.

94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu! | İZLEYİN

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 17:51
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