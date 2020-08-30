94. Gazi Koşusu’nu Call to Victory kazandı
94. Gazi Koşusu'nun galibi Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' isimli safkan oldu. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6 kez yarışı kazanarak yeni bir rekor kırdı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsünü Call To Victory kazandı.
94. kez yapılan yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşu coron virüsü salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapıldı.
94 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94.'sünde kupayı müzesine götüren safkan sahibine de ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL'yi buldu.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 17:51
- 94. Gazi Koşusu’nu Call to Victory kazandı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
94. Gazi Koşusu’nu Call to Victory kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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