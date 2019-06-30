Veliefendi’de karnaval havası - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler At Yarışı Haberleri Veliefendi’de karnaval havası

Veliefendi’de karnaval havası

Veliefendi’de karnaval havası

'nda düzenlenen 93. ’na sporseverler akın etti. Yarıştan saatler öncesinde alana gelen aileler, gün boyu hipodromda eğlendi.

'nda düzenlenen 93. 'na sporseverler akın etti. Yarıştan saatler öncesinde alana gelen aileler, gün boyu hipodromda eğlendi.

adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 93. kez koşuldu. Dev yarışı Ahmet Çelik'in önderliğinde The Last Romance kazandı. Sporseverler bu yıl Gazi Koşusu'na ise adeta akın etti. Her yıl katılımın yoğun olduğu koşuda sporserverler günün erken saatlerinde hipodromu doldurdu. Yeşil alanlarda piknik yapan ailelerin yanı sıra sıcaktan bunalan çocuklar da süs havuzlarında serinlerken, yarışı izlemeye gelen sporserveler, ziyaret alanlarında bulunan atlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan sihirbaz ve bando ekipleri yaptıkları etkinlikler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
  1. 30.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Veliefendi’de karnaval havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN