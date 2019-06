Gazi koşusunu The Last Romance kazandı

Türk atçılığının adeta bayramı olan Gazi koşusu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. 21 safkan İngiliz atının katıldığı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden koşuldu.

Zorlu yarışı kazanan Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli at oldu. Bu sonuçla kırılması zor bir rekora imzasını atan Çelik, böylelikle Gazi koşularında 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Yılın bu en önemli koşusunda galip gelen tayın sahibi; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2.393.835 TL ikramiye kazandı.

GAZİ KOŞUSU TARİHİ

İlk kez Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir. Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmıştır.

BOLD PILOT'IN REKORU GEÇİLEMEDİ

Filmlere konu olan efsane at Bold Pilot'ın, jokeyi Halis Karataş ile birlikte 1996 Gazi Koşusu'nda kırmış olduğu 2.26.22'lik rekor halen geçilememiştir.