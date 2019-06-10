İşte Gazi Koşusu'nun favorisi! Üst üste 4. kez kazandı...
Gazi Koşusu öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları arasında yapılan son provalar nefesleri kesti... 30 Haziran'daki Gazi Koşusu'nun favorisi ise şu anda tartışmasız Yamanlarbeyi...
At Yarışı denince akla gelen en büyük derbi olan Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi. 30 Haziran'daki dev mücadele öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları son provalarını verdi...
Gazi adayları hafta sonunda 3 yarışta boy gösterdi... Ankara'da 2100 metre çim pistteki Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda rakiplerine jokeyi Gökhan Gökçe ile üstünlük sağlayan Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu Scoutleo, Gazi Koşusu öncesi iddialı safkanlar arasına adını yazdırdı.
Gözler ise pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Kısrak ve Sait Akson Koşuları'ndaydı.
KISRAKLARIN ŞAMPİYONU
2100 metre çim pistte yapılan ve birincilik ödülü 760 bin lira olan Kısrak Koşusu'nda Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu The Last Romance, jokeyi Halis Karataş ile rakiplerine fark atarak zafere uzandı. Bu safkan kısrak olarak Gazi Koşusu'nda erkek rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışacak.
RAKİP TANIMADI
Sait Akson Koşusu ise en büyük favoriyi ortaya çıkardı. 2200 metre çim pistteki kapışmada Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi jokeyi Mustafa Çiçek ile kendisine güvenenleri yanıltmadı. Elde ettiği üst üste 4'üncü birincilikle de Gazi Koşusu'nun şu anda ağır favorisi oldu.
BÜYÜK HEYECAN 30 HAZİRAN'DA
Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek ve mücadele 2400 metre çim pistte yapılacak. Dev yarışa bu sezon 22, 3 yaşlı İngiliz safkanının katılması bekleniyor.
- 10.06.2019
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
İşte Gazi Koşusu'nun favorisi! Üst üste 4. kez kazandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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