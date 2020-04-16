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16 Nisan 2020, Perşembe
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Wanjiru’da doping şüphesi

Wanjiru’da doping şüphesi

2017 yılında 37. kez düzenlenen 'nu erkekler kategorisinde kazanan Kenyalı atlet doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.

2017 yılında 37. kez düzenlenen 'nu erkekler kategorisinde kazanan Kenyalı atlet doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi. Testleri pozitif çıkmamasına rağmen biyolojik pasaportunda şüpheli bulgulara rastlandığı belirtildi. Wanjiru ise doping yapığını inkar ediyor.

  1. 16.4.2020
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