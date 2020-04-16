Wanjiru’da doping şüphesi

2017 yılında 37. kez düzenlenen Londra Maratonu'nu erkekler kategorisinde kazanan Kenyalı atlet Daniel Wanjiru doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi. Testleri pozitif çıkmamasına rağmen biyolojik pasaportunda şüpheli bulgulara rastlandığı belirtildi. Wanjiru ise doping yapığını inkar ediyor.