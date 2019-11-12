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12 Kasım 2019, Salı
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ödülünün finalistleri belli oldu

Yılın Kadın Atleti ödülünün finalistleri belli oldu

Kadınlarda Jamaikalı , , , 'li , , ödüle aday gösterildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği () tarafından verilen ödülü için finalistler açıklandı.

IAAF'tan yapılan açıklamaya göre 2019 Dünya Atletizm Ödülleri töreninde en iyi kadın sporcu olmak için yarışacak 5 isim belli oldu.

IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlenen listede, Jamaikalı , , , 'li ve yer aldı.

Daha önce Yılın Erkek Atleti ödülü için ise Ugandalı Joshua Cheptegei, Kenyalı Eliud Kipchoge, Norveçli Karsten Warholm, ABD'li Sam Kendricks ve Noah Lyles aday gösterilmişti.

Ödüller, 23 Kasım'da Monako'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

  1. 12.11.2019
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