Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    , ’nda piste çıkıyor

    Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor

    ’nda piste çıkmaya hazırlanan (GAÜ), öğrencisi Milli Atlet , şampiyona öncesi hazırlıklarını, Milli takımı ile birlikte yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunana, 'nun Antranörü Celal Keleş, 4x100 metrede takımıyla madalya hedefiyle şampiyonaya hazırlanan ekibin son çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, sezon içerisinde başarılı bir performans sergileyen ekibin, 100 metrede 'na katılım barajını da geçtiğini söyledi. Keleş, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;
    "Yiğitican, Avrupa Şampiyonası'nda, 4x100 metrenin yanında; 100 metrede de yarışma hakkı kazanmıştı. Böylece komfirmasyonu Atletizm Federasyonu tarafından; Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte Hekimoğlu da, 'nda 100 metrede 6 Ağustos'ta elemelerde piste çıkacak. Ekibimiz bu komfirmasyonla büyük bir başarıya daha imza atarak, Avrupa Atletizm Sampiyonası'nda bireysel anlamda piste çıkacak" dedi.
    1. 3.8.2018 16:44
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