Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor
Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkmaya hazırlanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans öğrencisi Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, şampiyona öncesi hazırlıklarını, Türkiye Milli takımı ile birlikte yoğun bir şekilde devam ettiriyor.
"Yiğitican, Avrupa Şampiyonası'nda, 4x100 metrenin yanında; 100 metrede de yarışma hakkı kazanmıştı. Böylece komfirmasyonu Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından; Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte Hekimoğlu da, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 6 Ağustos'ta elemelerde piste çıkacak. Ekibimiz bu komfirmasyonla büyük bir başarıya daha imza atarak, Avrupa Atletizm Sampiyonası'nda bireysel anlamda piste çıkacak" dedi.
- 3.8.2018 16:44
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Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 6
Yorum
gs senin yerin yıldızının parlıyacağı yer GALATASARAY güzel kardeşim. Gel Galatasaraya Fatih Terim seni İtalyaya uçurur.
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Erol Bulut: “Birkaç gün içinde inşallah Malatya’ya birkaç uçak daha indireceğiz”
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Yorum
sivaslı58 Hayırdır Uçak Filosu mu kuruyorsunuz.
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Benfica mesaisi sürüyor.
Toplam 1
Yorum
KrAlex Elinde Salih var Ozan var Guiliano var Josef var takas yöntemi ile mutlaka bir forvet ve stoper alınması lazım. Bu defans hattı sıkıntı yaşr
Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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