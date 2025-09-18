Antalyaspor 2025-2026 sezonu oyuncularını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-26 yaz transfer döneminde 3'ü alt yapıdan olmak üzere kadrosuna kattığı toplam 20 oyuncusu için Antalya Stadyumu'nda tanıtım töreni düzenledi. Törene futbolcular Julian Cuesta, Georgi Dzhikiya, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Dario Saric, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Tomas Cvancara, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Yohan Boli, Samuel Ballet, Samet Karakoç, Bachir Gueye ile altyapıdan A takıma dahil edilen Hasan Yakub İlçin, Ege İzmirli ve Ali Demirbilek katıldı. Tören, yönetimin sahaya inmesi ve toplu fotoğraf çektirmesiyle başladı. Daha sonra futbolcular forma numaralarına göre tek tek anons edilerek sahaya çağrıldı.

BAŞKAN PERÇİN: SEZONU DA 20-25 BİN ORTALAMAYLA OYNAMAYI İSTİYORUZ

2,5 aydır çok çalıştıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Zaten sorunları tek tek biliyorsunuz. Bugünlere kadar geldik. Bizler elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Bu hafta itibarıyla bütün Antalyaspor taraftarını bekliyoruz. Sezonu da 20-25 bin ortalamayla oynamayı istiyoruz. 2 hafta içerisinde biraz daha şanslı olsaydık, çok iyi olurdu. 5 haftada 9 puanla başlanan bir sezonumuz yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÖMÜR: ZORLUĞA RAĞMEN BAŞARILAR ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Antalyaspor'a yaz transfer döneminde gelen Abdulkadir Ömür, "Öncelikle buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bir sezonda 20 transfer yapmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Tüm oyuncu grubu da iyi niyetli. Bizim de buradaki hedefimiz, bu kadar zorluklara rağmen başarılar elde edebilmek. İyi oyun ve futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım hepimiz için oyuncu grubu olarak Antalya şehrine güzel hedefler verebiliriz" diye konuştu.

STORM: SEZONA İYİ BAŞLADIK, UMARIM DEVAMI GELİR

Sezona 2 golle hızlı başlayan Nikola Storm, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sezona da iyi başladık. Umarım bunun devamını getirebiliriz. Sezona da 2 golle başladım umarım da devamını getirebilirim. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum" dedi.

3 OYUNCUYA PROFESYONEL SÖZLEŞME

Futbolcular tek tek çağrıldıktan sonra tören, altyapıdan A takıma yükselen Hasan Yakub İlçin, Ege İzmirli ve Ali Demirbilek ile profesyonel sözleşme imzalanmasıyla devam etti. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, genç oyunculara güvendiklerini ve başarılı olacaklarını dile getirdi. Başkan Perçin, "Oyuncuların gelişimini takip ediyoruz. İnşallah 3 kardeşimizin de Antalyaspor'a çok büyük değer katacağına inanıyorum. Göğsümüzü kabartacaklarına inanıyoruz" dedi.

Profesyonel sözleşmeye imza atan Hasan Yakub İlçin, Ege İzmirli ve Ali Demirbilek ise başarılı olmak için çok çalışacaklarını ve kendilerine olan güveni boşa çıkarmama adına ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.