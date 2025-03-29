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Haberler Antalyaspor Antalya döndü

Antalya döndü

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki Akdeniz ekibinin mücadelesinde Antalyaspor, 1-0’dan döndü. Kaleci Ertuğrul’un büyük hatasını Gaich affetmedi ve 3 puanı getirdi

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Antalya döndü

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi yapan iki Akdeniz ekibi, Antalya'da kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Alanya, 22'de Cordova'yla öne geçti. Devrenin bitmesine yakın 43. dakikada Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

ALANYA 4'TE 0 ÇEKTİ

İkinci yarıda maçın 81. dakikasında ilginç bir hozisyon yaşandı. Alanyasporlu savunma oyuncusunun geri pasında kaleci Ertuğrul, direğe çarpan topun nerede olduğunu ararken, top Larsson'un önünde kaldı. Larsson da Gaich'e 'al da at' dedi ve Akrepler altın değerinde 3 puan aldı. Antalyaspor sahasında 3'te 3 yaptı. Alanya ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

NÖBETÇİ GOLCÜ GAICH

Antalyaspor'un 26 yaşındaki Arjantinli golcüsü Adolfo Gaich, son haftalarda adından söz ettirmeye başladı. İki hafta önce Antalya'da Rizespor karşısında attığı 2 golle takımını 1-0'dan geri döndüren Gaich, Akdeniz derbisinde de sahne aldı ve Akrepler'i galibiyete taşıyan golün altına imza attı.

EN AZ 7-8 PUAN DAHA ALMALIYIZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Akdeniz derbisinde Alanyaspor karşısında altın değerinde bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bleözoğlu, "Çok ince hesaplar yapmamız, rahat olmamamız gereken haftalar. 43-44 puanlar bizi rahatlatacaktır. Kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmek için 7-8 puan daha almamız gerekiyor" diye umut dağıttı.

PEREIRA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Alanyaspor'un başında ilk maçına çıkan teknik Joao Pereira, yenilgiye rağmen umut dağıttı. Maçın ilk yarısının sonuna doğru duran toptan şanssız bir gol yediklerini Portekizli teknik adam, "Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

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